कभी सुशीला कार्की के खिलाफ लाया गया था महाभियोग, अब नेपाल में जेन-Z की पहली पसंद क्यों?

नेपाल में बीते दिनों हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब हालत सामान्य हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश की पहली महिला CJI सुशीला कार्की नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी।

नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग गई है। शुक्रवार देर शाम नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने जा रही हैं। देश में बीते दिनों हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सुशीला कार्की मौजूदा हालातों से निपटकर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करेंगी। हालांकि यह बात कम लोग ही जानते हैं कि एक समय पर कार्की को CJI के पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था।

इससे पहले नेपाल में कथित तौर पर सोशल मीडिया बैन और सरकारी तंत्र में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस सप्ताह हिंसक रूप ले लिया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेन Z ने देश की संसद पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 19 लोग मारे गए। गुस्साए युवाओं ने देश के गृह मंत्री सहित सरकार के कई बड़े मंत्रियों के घरों पर धावा बोल दिया। इस दौरान संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट सहित कई बड़े होटलों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हिंसा में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सुशीला कार्की युवाओं की पहली पसंद बन कर उभरीं।

कौन हैं सुशीला कार्की? 7 जून 1952 को विराटनगर में एक किसान परिवार में जन्मीं सुशीला कार्की ने वकालत शुरू करने से पहले राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की थी। उन्होंने 1972 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, 1975 में भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल से कानून की डिग्री प्राप्त की। कार्की ने 1979 में विराटनगर में वकालत शुरू की थी जिसके बाद 22 जनवरी 2009 को उन्हें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहीं। तब उन्होंने देश की पहली महिला CJI बनकर इतिहास रच दिया था। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने न्याय और चुनावी विवादों से जुड़े कई ऐतिहासिक मामलों पर फैसले सुनाए। इस बीच पद पर रहते हुए उन्हें एक साल का समय भी नहीं हुआ था कि 30 अप्रैल 2017 को माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश ले कर आ गई। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा किए गए एक आदेश को पलटने के बाद लाया गया था। हालांकि बाद में जनता के दबाव और संसद की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।