ताइवान में झील फटने से 14 मरे, हांगकांग में भी तबाही; अब कहां जा रहा सुपर तूफान रागासा?

इससे पहले, सुपर तूफान रागासा ने उत्तरी फिलीपींस में तबाही मचाई, जहां कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। तूफान ने वहां भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। जानिए अब किस देश की ओर जा रहा है?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ताइपेWed, 24 Sep 2025 10:41 AM
सुपर तूफान रागासा ने बुधवार को हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी चीन में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ऊंची समुद्री लहरों ने हांगकांग को बुरी तरह प्रभावित किया, जबकि ताइवान में एक झील के टूटने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। तूफान अब दक्षिणी चीन की ओर बढ़ रहा है, जहां यह बुधवार दोपहर से देर रात तक ग्वांगडोंग तट पर पहुंच सकता है।

हांगकांग में भारी नुकसान

हांगकांग में रागासा के कारण दर्जनों पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान के कारण समुद्री लहरों ने एक लग्जरी होटल के कांच के दरवाजे तोड़ दिए, जिससे उसकी लॉबी पानी से भर गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह नजारा साफ देखा जा सकता है। हांगकांग ऑब्जर्वेटरी ने मंगलवार रात को सर्वोच्च स्तर की तूफान चेतावनी जारी की थी। ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, तूफान अब धीरे-धीरे हांगकांग से दूर जा रहा है, लेकिन शहर में अभी भी तूफानी हवाएं चल रही हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जलस्तर सामान्य से तीन मीटर से अधिक ऊंचा हो गया है, जिसे "महत्वपूर्ण स्टॉर्म सर्ज" के रूप में बताया गया है। पड़ोसी कैसीनो हब मकाऊ में भी बाढ़ ने कहर बरपाया। निचले इलाकों में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है, जैसा कि स्थानीय उपयोगिता कंपनी सीईएम ने बताया।

ताइवान में झील टूटने से 14 की मौत

ताइवान में तूफान रागासा ने पूर्वी हुआलियन काउंटी में एक दशकों पुरानी झील की दीवार को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ताइवान में तूफान का प्रभाव इतना गंभीर था कि कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को ठप कर दिया।

फिलीपींस में भी नुकसान

इससे पहले, सुपर तूफान रागासा ने उत्तरी फिलीपींस में तबाही मचाई, जहां कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। तूफान ने वहां भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों को प्रभावित किया।

चीन में लैंडफॉल की तैयारी

चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, तूफान रागासा के बुधवार दोपहर से देर रात तक ग्वांगडोंग के तट पर, विशेष रूप से झुहाई और झांजियांग के बीच, लैंडफॉल करने की संभावना है। इस खतरे को देखते हुए दक्षिणी चीन के कम से कम 10 शहरों में स्कूलों और व्यवसायों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

यांगजियांग में सन्नाटा

ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग शहर, जहां तूफान के लैंडफॉल की संभावना है, वहां बुधवार सुबह सड़कें सूनी थीं। तेज हवाओं के कारण स्थानीय लोगों ने घरों में रहना ही बेहतर समझा। एक स्थानीय दुकानदार ने एएफपी को बताया, "मैं आज अपनी सुविधा स्टोर खोल पाऊंगी या नहीं, यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है।" यांगजियांग रेलवे स्टेशन, जो आमतौर पर यात्रियों से गुलजार रहता है, वह बुधवार को पूरी तरह खाली था, क्योंकि पूरे ग्वांगडोंग प्रांत में रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। यह सुपर तूफान क्षेत्र में भारी तबाही का कारण बन रहा है, और प्रभावित देशों में स्थिति सामान्य होने में अभी समय लग सकता है।

