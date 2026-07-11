15 जिंदगियां निगल गया तूफान 'बावी', अब इन 3 देशों पर मंडराया महासंकट; भारत पर क्या असर?
फिलीपींस में तूफान 'बावी' से भारी तबाही, भूस्खलन में 15 की मौत। अब ताइवान पर 30 साल का सबसे बड़ा खतरा, 190km/h की रफ्तार वाली हवाओं को देखते हुए 29,000 सैनिक अलर्ट पर।
फिलीपींस में तूफान 'बावी' की वजह से मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप पर भूस्खलन के कारण कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 अन्य लापता हैं। अब यह महातूफान ताइवान, जापान और दक्षिण-पूर्वी चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
दुनिया के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक माने जा रहे 'बावी' ने पूर्वी एशिया के कई देशों में खौफ पैदा कर दिया है। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद अब यह तूफान प्रशांत महासागर से होते हुए ताइवान की ओर बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रभावित होने वाले देशों में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
ताइवान पर 30 साल का सबसे बड़ा खतरा
मौसम विभाग के मुताबिक, बावी तूफान का दायरा करीब 1,000 किलोमीटर का है, जो लगभग फ्रांस के आकार के बराबर है। ताइवान के लिए यह पिछले तीन दशकों का सबसे बड़ा तूफान साबित हो सकता है।
ताइवान की मौसम एजेंसी के अनुसार, तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ताइवान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 1 मीटर (लगभग 39 इंच) तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तूफान के तेज हवाओं का दायरा 380 किलोमीटर का है। इसके चलते तटीय इलाकों में समुद्र में 9 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है।
राहत और बचाव के लिए सेना तैनात
तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए ताइवान सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने तटीय और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से 'हाई अलर्ट' पर रहने की अपील की है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए करीब 29,000 सैनिकों को साजो-सामान के साथ स्टैंडबाय पर रखा गया है।
पूर्वी ताइवान के हुआलिएन काउंटी और अन्य पहाड़ी इलाकों से 2,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, और सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
जापान और चीन में भी दहशत
ताइवान में कहर बरपाने के बाद यह तूफान जापान के सुदूर दक्षिणी द्वीपों (सकिशिमा) से होकर गुजरेगा। जापान एयरलाइंस ने पहले ही एहतियातन 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे करीब 20,000 यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह तूफान शनिवार को चीन के दक्षिण-पूर्वी प्रांत फुजियान में दस्तक देगा। चीन के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में हाल ही में खराब मौसम के कारण 39 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में तूफान बावी का आना वहां की स्थिति को और गंभीर बना सकता है।
तूफान 'बावी' का भारत पर तो असर नहीं?
सीधा जवाब है- नहीं। सुपर टाइफून 'बावी' से भारत को कोई सीधा खतरा नहीं है। यह तूफान भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में मौजूद है और इसका मार्ग भारत की तरफ नहीं है। हां, केवल मॉनसून पर आंशिक असर हो सकता है। भले ही भारत में इसके कारण कोई तबाही या तेज हवाओं का खतरा नहीं है, लेकिन इसने हमारे मौसम प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा प्रभावित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस विशाल तूफान ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और मॉनसूनी हवाओं के प्रवाह को कुछ समय के लिए अपनी तरफ खींचा है। यह प्रभाव बहुत ही अस्थायी और सीमित है। जैसे-जैसे यह तूफान जमीनी हिस्से से टकराकर कमजोर होगा, भारत में मॉनसूनी हवाएं दोबारा अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय हो जाएंगी। भारत का मुख्य मॉनसून सुरक्षित है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।