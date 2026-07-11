15 जिंदगियां निगल गया तूफान 'बावी', अब इन 3 देशों पर मंडराया महासंकट; भारत पर क्या असर?

फिलीपींस में तूफान 'बावी' से भारी तबाही, भूस्खलन में 15 की मौत। अब ताइवान पर 30 साल का सबसे बड़ा खतरा, 190km/h की रफ्तार वाली हवाओं को देखते हुए 29,000 सैनिक अलर्ट पर।

फिलीपींस में तूफान 'बावी' की वजह से मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप पर भूस्खलन के कारण कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 अन्य लापता हैं। अब यह महातूफान ताइवान, जापान और दक्षिण-पूर्वी चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

दुनिया के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक माने जा रहे 'बावी' ने पूर्वी एशिया के कई देशों में खौफ पैदा कर दिया है। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद अब यह तूफान प्रशांत महासागर से होते हुए ताइवान की ओर बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रभावित होने वाले देशों में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

ताइवान पर 30 साल का सबसे बड़ा खतरा मौसम विभाग के मुताबिक, बावी तूफान का दायरा करीब 1,000 किलोमीटर का है, जो लगभग फ्रांस के आकार के बराबर है। ताइवान के लिए यह पिछले तीन दशकों का सबसे बड़ा तूफान साबित हो सकता है।

ताइवान की मौसम एजेंसी के अनुसार, तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ताइवान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 1 मीटर (लगभग 39 इंच) तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तूफान के तेज हवाओं का दायरा 380 किलोमीटर का है। इसके चलते तटीय इलाकों में समुद्र में 9 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है।

राहत और बचाव के लिए सेना तैनात तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए ताइवान सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने तटीय और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से 'हाई अलर्ट' पर रहने की अपील की है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए करीब 29,000 सैनिकों को साजो-सामान के साथ स्टैंडबाय पर रखा गया है।

पूर्वी ताइवान के हुआलिएन काउंटी और अन्य पहाड़ी इलाकों से 2,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, और सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

जापान और चीन में भी दहशत ताइवान में कहर बरपाने के बाद यह तूफान जापान के सुदूर दक्षिणी द्वीपों (सकिशिमा) से होकर गुजरेगा। जापान एयरलाइंस ने पहले ही एहतियातन 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे करीब 20,000 यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह तूफान शनिवार को चीन के दक्षिण-पूर्वी प्रांत फुजियान में दस्तक देगा। चीन के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में हाल ही में खराब मौसम के कारण 39 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में तूफान बावी का आना वहां की स्थिति को और गंभीर बना सकता है।