पाकिस्तानी सेना की छावनी में घुसी बमों से लदी गाड़ी, 7 सैनिक मरे; VIDEO

Fri, 17 Oct 2025 01:47 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पेशावर
पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला है। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए इस आतंकी हमले में 7 पाकिस्तनी सैनिक मारे गए हैं। वजीरिस्तान इलाके के मीर अली जिले में जिस जगह पर यह हमला हुआ है, वह अफगानिस्तान की सीमा से एकदम सटा हुआ है। जानकारी मिली है कि यह आतंकी हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से किया गया है। दरअसल आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को मिलिट्री कैंप में घुसाने की कोशिश की और इस दौरान वाहन दीवार से टकराया तो विस्फोट हो गया।

इस आतंकी हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना की छावनी से धुएं का गुबार उठ रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अफगान हमलों में कई दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खहक है। इसके अलावा पाकिस्तान का भी दावा है कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अलावा कंधार जैसे बड़े शहर तक को निशाना बनाया है। बुधवार की शाम से हो दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है।

अफगानिस्तान का कहना है कि हमने करारा जवाब दिया है, लेकिन सऊदी अरब और कतर जैसे इस्लामिक देशों की सलाह पर सीजफायर के लिए राजी हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफजदा है। रक्षा मंत्री आसिफ ने तो अब भारत की ओर से भी अटैक को लेकर शंका जाहिर की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें दो मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ सकता है।

