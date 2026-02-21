Hindustan Hindi News
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, दो सैनिक और पांच आतंकियों की मौत

Feb 21, 2026 05:37 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में दो पाकिस्तानी सैनिक और पांच आतंकी मारे गए हैं। माना जाता है कि मृतकों में आम नागरिक भी शामिल हैं, जिससे कुल हताहतों की संख्या कम से कम 16 हो गई है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में दो पाकिस्तानी सैनिक और पांच आतंकी मारे गए हैं। माना जाता है कि मृतकों में आम नागरिक भी शामिल हैं, जिससे कुल हताहतों की संख्या कम से कम 16 हो गई है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक एक इंटेलीजेंस ऑपरेशन के दौरान ‘फितना अल ख्वारिज’ ने सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक यह ऑपरेशन बानू जिले में आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ‘फितना अल ख्वारिज’ शब्द तहरीक-ए-तालिबान आतंकियों के लिए इस्तेमाल करता है।

क्या बोली पाकिस्तानी सेना
पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया है कि एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर को सामने से रोका गया। इसके चलते हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और एक बड़ी आपदा टल गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहाकि टीटीपी के आतंकवादियों को अभियान के दौरान ढूंढ निकाला गया और मुठभेड़ में कुछ को मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरा वाहन सेना के काफिले में घुसा दिया।

कुछ दिन पहले भी हुआ था धमाका
बता दें कि कुछ पहले ही एक धमाका मलांगी में एक मदरसे की इमारत के पास या इसी इमारत में हुआ था। जो इस विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गई। विस्फोट इतना ताकतवर था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था।

इससे कई घरों की खिड़कियां टूट गईं और लोगों में दहशत फैल गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट के बाद आसमान में धुआं फैल गया था। शुरुआती विस्फोट के बाद गोलीबारी सुनी गई, क्योंकि आतंकवादियों ने इलाके पर धावा बोलने का प्रयास किया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
