पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, दो सैनिक और पांच आतंकियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में दो पाकिस्तानी सैनिक और पांच आतंकी मारे गए हैं। माना जाता है कि मृतकों में आम नागरिक भी शामिल हैं, जिससे कुल हताहतों की संख्या कम से कम 16 हो गई है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में दो पाकिस्तानी सैनिक और पांच आतंकी मारे गए हैं। माना जाता है कि मृतकों में आम नागरिक भी शामिल हैं, जिससे कुल हताहतों की संख्या कम से कम 16 हो गई है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक एक इंटेलीजेंस ऑपरेशन के दौरान ‘फितना अल ख्वारिज’ ने सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक यह ऑपरेशन बानू जिले में आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ‘फितना अल ख्वारिज’ शब्द तहरीक-ए-तालिबान आतंकियों के लिए इस्तेमाल करता है।
क्या बोली पाकिस्तानी सेना
पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया है कि एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर को सामने से रोका गया। इसके चलते हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और एक बड़ी आपदा टल गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहाकि टीटीपी के आतंकवादियों को अभियान के दौरान ढूंढ निकाला गया और मुठभेड़ में कुछ को मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरा वाहन सेना के काफिले में घुसा दिया।
कुछ दिन पहले भी हुआ था धमाका
बता दें कि कुछ पहले ही एक धमाका मलांगी में एक मदरसे की इमारत के पास या इसी इमारत में हुआ था। जो इस विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गई। विस्फोट इतना ताकतवर था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था।
इससे कई घरों की खिड़कियां टूट गईं और लोगों में दहशत फैल गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट के बाद आसमान में धुआं फैल गया था। शुरुआती विस्फोट के बाद गोलीबारी सुनी गई, क्योंकि आतंकवादियों ने इलाके पर धावा बोलने का प्रयास किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।