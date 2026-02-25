शॉल ओढ़े आया और खुद को उड़ा लिया, पाकिस्तान में आत्मघाती हमला; जिम्मेदार कौन
पाकिस्तान में एक बार फिर आत्मघाती हमला हुआ है। इस बार यह हमला भक्कर जिले के एक चेकपोस्ट के पास हुआ है। बुधवार शाम करीब सात बजे हुए धमाके में दो पुलिसवाले मारे गए, वहीं चार अन्य बुरी तरह से घायल हो गए।
सभी घायलों को जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खुद को विस्फोटक से उड़ा देने वाले आत्मघाती हमलावर ने डेरा इस्माइल खान को पंजाब से जोड़ने वाले पुल के पास चेकपोस्ट के करीब विस्फोट कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इससे यात्रियों और व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
खुद को उड़ा लिया
भक्कर जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) शहजाद रफीक ने डॉन से बताया कि आत्मघाती हमलावर चेकपोस्ट के पास आया और खुद को उड़ा लिया। उन्होंने कहाकि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि काले शॉल में अटैकर धमाके से पहले चेकपोस्ट की ओर तेजी से चल रहा था। धमाके के समय कई सुरक्षा कर्मी उस क्षेत्र में घूम रहे थे। धमाके के बाद, डेरा इस्माइल खान और भक्कर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग बुधवार को बंद रहा।
सर्च ऑपरेशन शुरू
दोपहर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने डेरा दरिया खान पुल के पास सड़क बंद कर दी। इसके अलावा सतर्कता बरतते हुए सभी यातायात ठप कर दिया गया। पुलिस ने आस-पास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक कम पहचान वाले उग्रवादी समूह इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान से संबद्ध अन्सार अल इस्लाम पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसने बताया कि उनके आत्मघाती हमलावर अबू दार्दा ने इसे अंजाम दिया।
आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी
गौरतलब है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ी है। इनमें से अधिकांश के लिए पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के नाम से भी जाना जाता है और प्रतिबंधित बलूच अलगाववादी समूह जिम्मेदार ठहराए जाते हैं।
टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, लेकिन उसके साथ करीबी गठबंधन में है। इस्लामाबाद पर आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर से संचालित होता है, जिसे न तो समूह और न ही काबुल मानते हैं।
