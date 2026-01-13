ईरान में 46 साल बाद ऐसा आंदोलन, बदल सकता है पूरी दुनिया का पॉलिटिकल मैप; तेल बाजार पर असर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Such a movement in Iran after 46 years could change the political map of the world major impact on the oil market
संक्षेप:

ईरान में सत्ता विरोधी लहर 1979 के बाद सबसे तेज है। पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है। अगर ईरान की सत्ता में परिवर्तन होता है तो इससे बड़ा भूराजनीतिक बदलाव होगा और दुनियाभर का बाजार प्रभावित होगा। 

Jan 13, 2026 04:53 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
ईरान में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनियाभर के लोगों को लगता है कि जनता ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक उखाड़ फेंकेगीऔर इसके बाद जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट में बड़ा बदलाव आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है।

यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता के खिलाफ विरोध की आग भड़की हो, लेकिन इस बार यह सत्ताविरोधी लहर काफी ताकतवर है। 9 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस समय सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी पड़ी हैं। राजधानी तेहरान समेत अन्य शहरों में भी प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए हैं। अमेरिका में बैठे बैठे पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी भी आंदोलनकारियों को उकसा रहे हैं। इसके अलावा ईरान की जनता अब डोनाल्ड ट्रंप से दखल की उम्मीद लगाए हुए है।

ईरान पर हमले को तैयार है अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में उन्हें दखल देना ही पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कमांडरों ने डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। ईरान में अशांति की वजह से गुरुवार और शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 63 डॉलर प्रति बैरेल तक का उछाल आ गया। बता दें कि ईरान ओपेक का चौथा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है।

मध्य एशिया के मामलों के एक वरिष्ठ जानकार विलियम उशेर ने कहा कि 1979 के बाद यह ईरान में सबसे बड़ी क्रांति है। उस समय क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का जन्म हुआ था। आज स्थिति यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक से लोगों को विश्वास उठ गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में अबतक 10 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इजरायल भी गड़ाए है आंखें

अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि अगर आंदोलनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने ईरान में उतर पड़ेगा। हाल ही में अमेरिका वेनेजुएला में जिस तरह का अभियान चलाया और तीन घंटे में भी निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, उससे अमेरिकी की बातों को नजरअंदाज करना भी मुश्किल हो गया है। उधर इजरायल का भी कहना है कि ईरान की स्थिति पर उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। इजरायल भी ईरान हमले को तैयार है। जून महीने में इजरायल और ईरान के बीच लगभग 12 दिनों तक युद्ध चला था और आखिरी में इसमें अमेरिका भी टूट पड़ा था। अगर ईरान में बड़ा परिवर्तन होता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी।

ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रिहियों का भी साथ देती है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल ईरान की सत्ता बदलवाने का केवल मौका तलाश रहे हैं और वह मौका आ भी गया है। ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन वैश्विक स्तर पर समीकरणों को बदलने वाला है।

लेखक के बारे में

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
