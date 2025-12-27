ताइवान में भूकंप का जोरदार झटका, हिल उठीं बिल्डिंग्स; लोगों में दहशत

ताइवान में भूकंप का जोरदार झटका आया है। इस भूकंप के चलते यहां पर तमाम बिल्डिंग्स उठीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मैग्नीट्यूड बताई गई है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है। अधिकारी यह जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि भूकंप से कहां और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र यिलान कंट्री हॉल से 32.3 किमी पूर्व था। वहीं, इसकी गहराई जमीन से 72.8 किमी अंदर था। अधिकारियों के मुताबिक इस भूकंप ने राजधानी ताइपे में कई इमारतों को हिला दिया। बता दें कि ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जुड़ाव के पास स्थित है। इसलिए यहां पर भूकंप आने का खतरा बना रहता है।



भूकंप के विजुअल्स में क्या दिखा

सोशल मीडिया पर भूकंप के विजुअल्स आए हैं। इनमें लोग दुकानों और घरों से बाहर भागते दिखाई दे रहे हैं। एक दवा की दुकान का वीडियो आया है, जिसमें रैक पर रखी हुई दवाएं अचानक से गिरने लगती हैं। वहीं, एक अन्य वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर में समाचार पर भूकंप की खबर देख रहा है। तभी उसके घर में रखी तमाम चीजें भी गिरने लगती हैं।



सुनामी की चेतावनी नहीं

राष्‍ट्रीय फायर एजेंसी ने कहा कि क्षति का आकलन जारी था। भूकंप के बाद किसी भी सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। ताइपे सिटी सरकार ने कहा कि अब तक किसी बड़ी क्षति की तात्कालिक रिपोर्ट नहीं आई है। एजेंसी ने लोगों को तुरंत अपनी सुरक्षा करने की सलाह दी, किसी भी हानिकारक वस्तु से दूर रहने, अपने बिस्तरों के पास जूते और टॉर्च रखने, शांत रहने और हिलना बंद होने तक इंतजार करने की सलाह दी, खासकर संभावित भूकंप के झटकों के कारण।



गौरतलब है कि ताइवान ने घातक भूकंप देखे हैं। इनमें 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप शामिल हैं। इसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। 1999 में आया और भी विनाशकारी 7.3 तीव्रता का भूकंप, जिसने 2,000 से अधिक लोगों की जान ले ली।