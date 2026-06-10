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मजबूत और बुद्धिमान... पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्रंप के खास शब्द

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। ट्रंप ने उन्हें अपना 'मित्र' बताते हुए कहा कि वे एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके सामने महानता व सफलता के कई साल पड़े हैं।

मजबूत और बुद्धिमान... पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्रंप के खास शब्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। ट्रंप ने पीएम मोदी को ‘मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान’ व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनके सामने महानता और सफलता के अनेक वर्ष पड़े हैं।

ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक विस्तृत पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई! वे एक महान प्रधानमंत्री हैं। वह एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके सामने महानता व सफलता के कई वर्ष पड़े हैं।

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ट्रंप ने पीएम मोदी की राजनीतिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दीं। यह बधाई उस ऐतिहासिक दिन आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 62 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने बिना किसी अंतराल के सेवा दी है। 10 जून को उन्होंने 4399वां दिन पूरा किया, जबकि पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक कुल 4,398 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

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यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि मोदी सरकार तीन बार लगातार जनादेश प्राप्त कर सत्ता में आई है, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में। इस दौरान उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ देश को आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के अनेक अभियान चलाए। जीएसटी, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी बड़ी पहलें उनके कार्यकाल की पहचान बन गई हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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