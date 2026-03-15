होर्मुज खुला है, लेकिन...ईरान ने बताया किसके लिए है बंद, दुश्मनों को चेतावनी
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है, लेकिन यह दुश्मनों के लिए यह बंद है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को कहाकि होर्मुज को अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद किया गया है।
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है, लेकिन यह दुश्मनों के लिए यह बंद है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को कहाकि होर्मुज को अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद किया गया है। उन्होंने कहाकि वास्तव में, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है। यह केवल हमारे दुश्मनों से संबंधित टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है, उन लोगों के लिए जो हम पर और सहयोगियों पर हमला कर रहे हैं। अन्य देशों के जहाज यहां से गुजरने के लिए स्वतंत्र हैं। अराघची ने यह बातें शनिवार को एक इंटरव्यू में कहीं।
फंसे हुए हैं कई जहाज
ईरानी मंत्री का दावा ऐसे समय आया है जब सैकड़ों जहाज, जिनमें कई भारतीय जहाज भी शामिल हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच संकीर्ण समुद्री मार्ग में फंसे हुए हैं। होर्मुज पर जारी नाकेबंदी के बारे में बात करते हुए, ईरानी मंत्री ने कहाकि सुरक्षा चिंताओं के कारण यह रास्ता बंद है। उन्होंने कहाकि बेशक, उनमें से कई इसे अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण पसंद नहीं करते। इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इसी समय कई टैंकर और जहाज हैं जो होर्मुज से गुजर रहे हैं। अराघची ने कहाकि होर्मुज बंद नहीं है। यह केवल अमेरिकी, इजरायली जहाजों और टैंकरों के लिए बंद है, अन्य के लिए नहीं।
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के ईरान के प्रयास से प्रभावित देशों से आग्रह किया कि वे वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस संकरे समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए जहाज भेजें। अमेरिका और इजरायल का ईरान के खिलाफ युद्ध तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज भेजने का आग्रह किया तथा कहा कि अमेरिका तटरेखा पर बमबारी जारी रखेगा और ईरानी जहाजों व नौकाओं को निशाना बनाएगा।
अमेरिका व इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर एक बड़ा संयुक्त हमला शुरू किया था और ईरान की जवाबी कार्रवाई के साथ यह पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया। ईरानी हमलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को प्रभावित किया है, जो कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में कोई औपचारिक समझौता हुआ है या राष्ट्रपति ट्रंप ही ऐसा चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका, ईरान की सैन्य क्षमता को शत प्रतिशत नष्ट कर चुका है लेकिन चाहे वे कितने भी बुरी तरह पराजित क्यों न हो जाएं, उनके लिए एक-दो ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंग गिराना या इस जलमार्ग में कहीं भी निकट दूरी की मिसाइल दागना आसान है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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