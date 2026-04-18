स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है या खुल गया? जानें कल 20 जहाजों के साथ ईरान ने क्या किया
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं कर लेता, तब तक अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी।
ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में होने वाले दूसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेस ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन धरातल पर स्थिति अभी भी बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चित बनी हुई है। दावों के उलट, शुक्रवार को कई जहाजों को होर्मुज पार करने की कोशिश करते और फिर असफल होकर वापस लौटते देखा गया।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार शाम कंटेनर जहाजों, बल्क कैरियर और टैंकरों सहित लगभग 20 जहाजों का एक समूह खाड़ी के रास्ते होर्मुज की ओर बढ़ा। इनमें फ्रांसीसी शिपिंग दिग्गज 'CMA CGM' के तीन जहाज भी शामिल थे। युद्ध की शुरुआत के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा प्रयास था, लेकिन इनमें से अधिकांश जहाजों को रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जहाजों ने अपना रास्ता क्यों बदला, लेकिन समुद्री सुरक्षा समूहों का कहना है कि वे अभी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्या यह मार्ग वास्तव में सुरक्षित है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के प्रमुख आर्सेनियो डोमिंगुएज ने स्पष्ट किया कि अभी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जहाजों के लिए कोई जोखिम नहीं है और सब कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हो रहा है।"
ट्रंप का कड़ा रुख
एक तरफ जहां ईरान ने इसे खोलने की बात कही, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यह पूरी तरह से खुला है। हालांकि, उनके बयान में एक बड़ा पेंच भी था। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं कर लेता, तब तक अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यूएसएस माइकल मर्फी अरब सागर में गश्त कर रहा है। CENTCOM ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि अब तक 21 जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करते हुए ईरान वापस लौटने का फैसला किया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कागजों पर रास्ता खुलने के बावजूद समुद्र में अमेरिकी पाबंदियां बेहद सख्त हैं।
ईरान की क्या हैं शर्तें
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम के साथ ही होर्मुज को खोलने की घोषणा की थी। लेकिन ईरान की इस उदारता के पीछे भी कई शर्तें छिपी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जहाजों को केवल एक निर्धारित मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, जिसे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) द्वारा तय किया गया है। इसके अलावा, सैन्य जहाजों का प्रवेश अभी भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है। 'कंट्रोल रिस्क' के निदेशक कॉर्मैक मैकगारी ने कहा कि सुरंगों का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए अराघची के बयान से जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदलता।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता असर
होर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। युद्ध से पहले यहां से रोजाना करीब 138 जहाज गुजरते थे, जो मार्च में घटकर 100 से भी कम रह गए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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