OMG: चिड़ियाघर में Penguin के नाम पर पर्यटकों को बुलाकर दिखा दी ये चीज...

पेंग्विन दुनिया के सबसे आकर्षक जानवरों में से एक होते हैं। इन्हें देखने के लिए हर किसी के मन में बेहद उत्साह रहता है। लेकिन चीन के एक जू ने पर्यटकों में पेंग्विन देखने का उत्साह जगाया और बाद में उनके साथ गंदा मजाक कर दिया।

चीन के यूलिन में गुइशान (Guishan) नाम का चिड़ियाघर (zoo) नवंबर के महीने में लोगों के लिए खुला। लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस जू ने कई जगहों पर विज्ञापन लगाकर कहा कि उनके चिड़ियाघर में लोगों को दुनिया के कुछ विचित्र जानवर देखने को मिलेंगे। विज्ञापनों में दिखाए गए विचित्र जानवरों में ऑस्ट्रिच, घड़ियाल समेत पेंग्विन होने की बात भी कही गई थी।



...लेकिन पेंग्विन के नाम पर लोगों को दिखाई ये चीज

दक्षिण चीन में स्थित इस जू में सैलानी जब पेंग्विन देखने के लिए पहुंचे तो उनके साथ भद्दा मजाक हो गया। चिड़ियाघर ने पेंग्विन के नाम पर प्लास्टिक से बने पेंग्विन रखे हुए थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई कुछ तस्वीरों में पोल पर बंधी हुई हवा भरी प्लास्टिक की पेंग्विन दिख रही हैं। इतना ही नहीं विचित्र जानवरों के नाम पर वहां बस एक टर्टल था और कुछ मुर्गे और मुर्गियां थीं।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी इस खबर के मुताबिक लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए कहा - 'मुझे ये देखकर हंसी आ रही है लेकिन जो लोग टिकट के पैसे देकर गए थे उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा।' आपको बता दें कि इस चिड़ियाघर ने लोगों से 15 युआन (करीब 146 रुपये) टिकट के लिए वसूले थे।

A new zoo in Yulin that promoted its penguins opened its door this week. Astonished visitors saw geese, ducks, one tortoise,...and inflatable penguins: https://t.co/4kmxZ1Nveq #China #trending pic.twitter.com/lLDQ4oNlDF