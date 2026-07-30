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खेल : जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े कैंडी। जिम्बाब्वे के कप्तान और ऑलराउंडर

खेल : जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े कैंडी। जिम्बाब्वे के कप्तान और ऑलराउंडर सिकंदर रजा, दाम्बुला सिक्सर्स में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मार्केस एकरमैन की जगह शामिल हो गए हैं। एकरमैन चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। सिकंदर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्होंने 374 टी-20 मैचों (139 अंतरराष्ट्रीय समेत) में लगभग 137 के स्ट्राइक रेट से 7,572 रन बनाए हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 255 विकेट भी लिए हैं। इस बीच, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी टीम छोड़ने से पहले दाम्बुला के अगले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

वे कोलंबो कैप्स के खिलाफ मैच के बाद टीम छोड़ेंगे।

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