खेल : जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े
जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े कैंडी। जिम्बाब्वे के कप्तान और ऑलराउंडर
जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दाम्बुला सिक्सर्स से जुड़े कैंडी। जिम्बाब्वे के कप्तान और ऑलराउंडर सिकंदर रजा, दाम्बुला सिक्सर्स में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मार्केस एकरमैन की जगह शामिल हो गए हैं। एकरमैन चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। सिकंदर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्होंने 374 टी-20 मैचों (139 अंतरराष्ट्रीय समेत) में लगभग 137 के स्ट्राइक रेट से 7,572 रन बनाए हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 255 विकेट भी लिए हैं। इस बीच, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी टीम छोड़ने से पहले दाम्बुला के अगले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।
वे कोलंबो कैप्स के खिलाफ मैच के बाद टीम छोड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।