Russia-Ukraine War: जेलेंस्की की रूसी सैनिकों से अपील- युद्ध नहीं करें, हजारों की जाएगी जान

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, “हर रूसी सैनिक अभी भी अपनी जान बचा सकता है। आपके लिए हमारी भूमि पर आकर अपनी जान कुर्बान करने से बेहतर है कि आप रूस में रहकर जीवित रहें।”

Sun, 01 May 2022 11:14 AM

Himanshu Jha एजेंसी,कीव। Sun, 01 May 2022 11:14 AM

इस खबर को सुनें