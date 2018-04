अमेरिकाः कैलिफोर्निया के यूट्यूब मुख्यालय में फायरिंग से 4 घायल, महिला हमलावर ने खुद को भी मारी गोली

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। फायरिंग कैलिफोर्निया स्थिति यू-ट्यूब मुख्यालय में हुई। बताया जा रहा है कि फायरिंग एक महिला ने की थी। हालांकि फायरिंग के बाद महिला शूटर ने खुद को भी गोली मार ली।

सैन ब्रूनो पुलिस चीफ एड बारबेरिनी ने बताया कि यू-ट्यूब मुख्यालय में गोलीबारी करने वाली महिला बंदूकधारी बिल्डिंग के अंदर मृत पाई गई। उन्होंने कहा कि महिला बंदूकधारी ने अपने आपको गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बारबेरिनी ने बताया कि गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर भगदड़ सी मची हुई थी और लोग घबराए हुए थे। शूटिंग की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर एंबुलेंस पहुंच गई थीं और पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा। इसके बाद यू-ट्यूब ऑफिस को भी बंद कर दिया गया और लोगों को बाहर निकाला गया।

इस हमले में घायल हुए चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी में घायल चार लोगों में से एक को महिला बंदूकधारी जानती थी।

सीबीएसी न्यूज के मुताबिक घायल युवक को संदिग्ध हमलावर महिला शूटर का प्रेमी बताया जा रहा है। गोलीबारी में घायल दो महिलाओं में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरी की स्थिति में सुधार हो रहा है।

फिलहाल इस गोलीबारी की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां घरेलू विवाद मानकर इसकी जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही गोलीबारी की वजह साफ हो पाएगी।

There are no words to describe the tragedy that occurred today. @SusanWojcicki & I are focused on supporting our employees & the @YouTube community through this difficult time together. Thank you to the police & first responders for their efforts, and to all for msgs of support.