खेल : तन्वी के खिताब की राह में गुयेन

ताइपे ओपन ताइपे सिटी, एजेंसी। युवा भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ताइपे ओपन सुपर 300

ताइपे ओपन ताइपे सिटी, एजेंसी। युवा भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब से एक जीत दूर हैं। ट्रॉफी के लिए रविवार को 17 वर्षीय तन्वी का सामना दुनिया की नंबर 21 खिलाड़ी थूई लिन्ह गुयेन से होगा। पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 की उपविजेता तन्वी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की हुआंग यु सुन को मात्र 33 मिनट में 21-17, 21-11 से बाहर कर दिया।

सेमीफाइनल का विश्लेषण वियतनाम गुयेन ने उन्नति हुड्डा को 15-21, 18-21 से हराकर दो भारतीयों के बीच खिताबी मुकाबले की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तन्वी ने शुरू से आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। उनके तेज क्रॉस-कोर्ट स्मैश और पुश शॉट्स का हुआंग के पास कोई जवाब नहीं था। इससे तन्वी ने उन्हें बार-बार परेशान किया। पहले गेम में स्कोर 3-3 से बढ़कर 7-6 हो गया। तन्वी ने इसके बाद पूरे गेम में मामूली बढ़त बनाए रखी और 14-10 से 17-11 तक पहुंच गई। स्थानीय खिलाड़ी ने स्कोर 15-17 किया। इसके बाद तन्वी ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया।

फाइनल की तैयारी दूसरे गेम में हुआंग ने स्कोर 9-9 से बराबर कर दिया। तन्वी इसके बाद हावी हो गई। उन्होंने बैक कोर्ट से सटीक शॉट लगाते हुए नेट पर चतुराई से ड्रॉप शॉट भी मारे। भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 14 में से 12 अंक अपने नाम किए और लगातार गेम में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया। विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने पिछले दो वर्षों में काफी प्रगति की है। वह 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रहीं। उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज जीता था।