इस वीडियो को देखकर पकड़ लेंगे पेट, दुनिया में उड़ा पाकिस्तान का मजाक

कभी-कभी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बन जाता है। कुछ ऐसी ही एक घटना पाकिस्तान में घटी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया उस व्यक्ति के साथ पूरे देश का मजाक बना रही है। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिख दिया कि, यह वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है।

अंग्रेजी वेबसाइट Daily Mail के मुताबिक वीडियो देहाती पाकिस्तान का है, जो कि इस महीने रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में एक मोपैड बाइक (mopad bike) पर व्यक्ति अपने आगे गाय को बैठाकर ले जा रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति भी मोपैड पर इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। इस वीडियो को वहां से गाड़ी में गुजरते हुए किसी ने रिकॉर्ड किया है। मोपैड पर गाय भी बड़ी आराम से बैठी है, शायद उसे भी मोपैड की सवारी काफी पसंद आ रही है।

Here’s proof that almost anything is possible in Pakistan: pic.twitter.com/n2MgK3uyKE