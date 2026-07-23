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खेल : द ओवल में अगले साल नौ जून से खेला जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का फाइनल अगले साल 9 से 13 जून तक द ओवल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने नाम की थी। इस बार सभी 9 टीमें फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है।

खेल : द ओवल में अगले साल नौ जून से खेला जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल

लंदन, एजेंसी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का फाइनल अगले साल नौ से 13 जून तक द ओवल में खेला जाएगा। यह दूसरा मौका होगा जब यह स्टेडियम डब्ल्यूटीसी फाइनल की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप की गदा (मेस) अपने नाम की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को यह ऐलान किया।

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इंग्लैंड की मेजबानी की पुष्टि

इंग्लैंड ने पिछले साल 2027, 2029 और 2031 के अगले तीन डब्ल्यूटीसी फाइनल की मेजबानी के अधिकार हासिल किए थे। प्रत्येक चरण के लिए मैदान का चयन मेजबान बोर्ड इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) करेगा। अब तक खेले गए डब्ल्यूटीसी के तीनों फाइनल भी ब्रिटेन में ही आयोजित हुए हैं। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र के समाप्त होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है। फाइनल में जगह बनाने की दौड़ रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। अब भी सभी नौ टीमें फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर

ऑस्ट्रेलिया ने अपने आठ में से सात टेस्ट जीतकर 87.50 प्रतिशत अंक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर मजबूत पकड़ बना रखी है। मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका (75 प्रतिशत) दूसरे, न्यूजीलैंड (72.22 प्रतिशत) तीसरे और बांग्लादेश (58.33 प्रतिशत) चौथे स्थान पर है। भारतीय टीम (48.15 प्रतिशत) पांचवें और श्रीलंका (41.67 प्रतिशत) छठे स्थान पर हैं। उसके बाद इंग्लैंड (24.36 प्रतिशत), वेस्टइंडीज (15 प्रतिशत) और पाकिस्तान (8.33 प्रतिशत) हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डब्ल्यूटीसी फाइनल कब खेला जाएगा?
डब्ल्यूटीसी फाइनल अगले साल 9 से 13 जून तक द ओवल में खेला जाएगा।
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