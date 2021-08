विदेश तालिबान राज का खुलकर समर्थन कर रहा चीन बोला- दुनिया अफगानिस्तान की मदद करे, न कि अधिक प्रेशर डाले Published By: Shankar Pandit Fri, 20 Aug 2021 08:12 AM रॉयटर्स,बीजिंग

Your browser does not support the audio element.