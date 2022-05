वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया ज्ञान, कहा- खराब है छवि

‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ की ओर से जारी एक रिपोर्ट के बाद आयी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर पिछले साल के 145 वें स्थान से इस साल 157 वें स्थान पर आ गया है।

