एआई से करोड़ों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं बेहतरः विश्व बैंक
विश्व बैंक ने विकासशील देशों से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं में सुधार के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने का आह्वान किया है। एआई से करोड़ों लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके लिए सरकारों को बिजली, संपर्क और कौशल जैसी समस्याओं को हल करना होगा।
वाशिंगटन, एजेंसी। विश्व बैंक ने मंगलवार को विकासशील देशों से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं में सुधार लाकर करोड़ों लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कम लागत वाले एआई टूल के इस्तेमाल का आह्वान किया। विश्व बैंक ने एआई पर केंद्रित 'विश्व विकास रिपोर्ट 2026' में कहा कि एआई विकासशील देशों को वह काम एक दशक में करने में सक्षम बना सकता है, जिसमें सामान्यतः एक सदी लग सकती है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सरकारें बिजली, संपर्क, कौशल और संस्थागत गुणवत्ता से जुड़ी कमियों को तेजी से दूर करें।विश्व
बैंक समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल ने कहा, एआई ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवनरेखा प्रदान की है और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप छोटे और किफायती एआई टूल को अपनाकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवाओं और कृषि विस्तार सेवाओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
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