Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एआई से करोड़ों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं बेहतरः विश्व बैंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विश्व बैंक ने विकासशील देशों से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं में सुधार के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने का आह्वान किया है। एआई से करोड़ों लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके लिए सरकारों को बिजली, संपर्क और कौशल जैसी समस्याओं को हल करना होगा।

एआई से करोड़ों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं बेहतरः विश्व बैंक

वाशिंगटन, एजेंसी। विश्व बैंक ने मंगलवार को विकासशील देशों से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं में सुधार लाकर करोड़ों लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कम लागत वाले एआई टूल के इस्तेमाल का आह्वान किया। विश्व बैंक ने एआई पर केंद्रित 'विश्व विकास रिपोर्ट 2026' में कहा कि एआई विकासशील देशों को वह काम एक दशक में करने में सक्षम बना सकता है, जिसमें सामान्यतः एक सदी लग सकती है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सरकारें बिजली, संपर्क, कौशल और संस्थागत गुणवत्ता से जुड़ी कमियों को तेजी से दूर करें।विश्व

बैंक समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल ने कहा, एआई ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवनरेखा प्रदान की है और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप छोटे और किफायती एआई टूल को अपनाकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवाओं और कृषि विस्तार सेवाओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।