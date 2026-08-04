खेल : यूएई में हो जा सकता है महिला एशिया कप क्रिकेट

यूएई में हो जा सकता है महिला एशिया कप क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट

यूएई में हो जा सकता है महिला एशिया कप क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट

महिला एशिया कप का आयोजन नई दिल्ली, एजेंसी। महिला एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में किए जाने की संभावना है। हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने अभी तक आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिर भी सभी भाग लेने वाले देशों से इसके आयोजन के लिए 28 अगस्त से 13 सितंबर की तारीख को ध्यान में रखने के लिए अनौपचारिक रूप से कहा गया है。

अंतिम मंजूरी का इंतजार यह महिला टी-20 एशिया कप का छठा संस्करण होगा। इसमें मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के अलावा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और मेजबान यूएई हिस्सा लेंगे। क्रिकइंफो को पता चला है कि एसीसी अभी कार्यक्रम, तारीखों और मेजबान स्थल की घोषणा इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि उसे अपने शीर्ष नेतृत्व से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एसीसी के भी अध्यक्ष हैं।

टीमों को दी गई सूचना 22 जुलाई को टीमों को भेजे गए एक ईमेल में एसीसी ने टूर्नामेंट का लोगो साझा करते हुए बताया था कि आयोजन स्थल ‘फिलहाल’ तय किया जा रहा है। साथ ही टीमों से 27 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी और फाइनल 13 सितंबर को प्रस्तावित रखा गया था। बताया जा रहा है कि भाग लेने वाले देश यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए एसीसी से कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया क्योंकि एसीसी ने अभी तक टूर्नामेंट की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी।

आगामी एशियाई खेल गौरतलब है कि 2026 एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 24 सितंबर के बीच जापान के नागोया में आयोजित होगी।