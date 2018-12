इस महिला का वीडियो हुआ वायरल, सच जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन

सोशल मीडिया पर कैज नाम की इस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे अब तक 1.6 करोड़ बार देखा जा चुका है और 2.5 हजार से ज्यादा कमेंट इस पर आ चुके हैं। लोगों को वीडियो पर यकीन नहीं हो रहा है।

कैज अमेरिका के बाल्टिमोर की रहने वाली हैं और पेशे से रैपर हैं। उनकी आवाज एप्पल आईफोन के आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस असिस्टेंट सीरी से हूबहू मिलती है। हाल ही में एक पार्टी में कैज के करीबी ने @Erinie_DaBest ट्विटर अकाउंट से उनका एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह सीरी की नकल करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के पोस्ट होते ही इसे देखने और कमेंट करने वालों की लाइन लग गई।

लोगों को कैज की सीरी जैसी आवाज नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वह एप्पल आईफोन पर सीरी को चलाकर उसके साथ लिप सिंक कर रही हैं। वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें एप्पल में नौकरी के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया है। हालांकि खुद कैज ने अपने ट्विटर अकाउंट @hazmatcaz से एक और वीडियो मेसेज पोस्ट कर बताया है कि वह लिप सिंक नहीं कर रहीं, बल्कि यह हकीकत में उन्हीं की आवाज है।

for everyone saying that i’m faking the siri you hear in the background is me being previously recorded on someone else’s phone and my friend asked me to do it again. i’ve always has a good speaking voice it just came naturally to me one day and i’ve been doing it ever since 🤷🏻‍♀️😂