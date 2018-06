इतनी गर्मी थी कि महिला ने कार की बोनट पर पका ली मछली

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ फोटो वायरल हो रही है। जिसमें एक महिला कार की बोनट पर मछली पकाती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह फोटोज चीन के बिनजोऊ शहर की है।

चीन में करीब 40 डिग्री तापमान चल रहा है और इस तापमान में एक महिला कार की बोनट पर मछली पकाती दिख रही है। पीपल्स डेली चाइना ने ट्वीट कर इन फोटोज को शेयर किया है। जो भी इस फोटो को देख रहा है वह हैरान है।

It's sizzling hot! A woman fries fish on a burning hot car hood as temperatures neared 40 °C in Binzhou, east China’s Shandong province on Tuesday. pic.twitter.com/r9pGldjePS