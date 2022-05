हिंदी जानने वालों की भर्ती क्यों कर रही है चीन की सेना, आखिर क्या है ड्रैगन की मंशा

भारत भी चीनी रणनीति के काउंटर की तैयारी में है। पिछले दिनों भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए तिब्बतोलॉजी का कोर्स शुरू किया था। अब चीन की मंदारिन भाषा को सीखने का कोर्स भी इंडियन आर्मी ने शुरू किया।

इस खबर को सुनें