ओमिक्रॉन पर बोला WHO, डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा यह वैरिएंट

रॉयटर्स,जिनेवा Ashutosh Ray Tue, 21 Dec 2021 01:03 AM

Your browser does not support the audio element.