मैथ्स और साइंस में तेज-तर्रार, जीत चुका था अवॉर्ड, कौन है डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला हमलावर

हमलावर थॉमस क्रूक्स पढ़ाई में अव्वल था और मैथ्स और साइंस इनिशिएटिव में अवॉर्ड भी जीत चुका था। 20 वर्षीय थॉमस ने एक रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई।

Madan Tiwari Sun, 14 Jul 2024 06:21 PM लाइव हिन्दुस्तान,वॉशिंगटन