शहबाज शरीफ: पाकिस्तान की कमान के मजबूत दावेदार, ले सकते हैं इमरान की जगह

शरीफ का जन्म लाहौर से अमीर परिवार में हुआ, जो उद्योग से जुड़ा हुआ था। उनकी शिक्षा पाकिस्तान में ही हुई। पढ़ाई के बाद वे परिवार के कारोबार का हिस्सा बने और पाकिस्तान की एक स्टील कंपनी के सह मालिक हैं।

लाइव हिंदुस्तान,इस्लामाबाद Nisarg Dixit Sat, 09 Apr 2022 12:14 PM

