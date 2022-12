दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के लियो वराडकर, 7 साल पहले किया था गे होने का खुलासा

ऐप पर पढ़ें

Who is Ireland New Indian Origin PM Leo Varadkar लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लियो भारतीय मूल के हैं। 2020 में बनी गठबंधन सरकार में कुर्सी के बंटवारे की सहमति के तहत लियो प्रधानमंत्री बने हैं। वे पहले भी 2017 से 2020 तक ताओसीच (पीएम) और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वराडकर ने माइकल मार्टिन की जगह ली है। 2020 के चुनाव के दौरान वराडकर की फाइन गेल (Fine Gael) और माइकल मार्टिन की फियाना फेल (Fianna Fail) पार्टियों के बीच कुर्सी के बंटवारे को लेकर सहमति बनी थी। यह आयरिश इतिहास में अभूतपूर्व क्षण है। इन दो पार्टियों के अलावा इस गठबंधन में ग्रीन पार्टी (Green Party) भी साझेदार है।

वराडकर मिक्स्ड नस्ल के हैं और खुले तौर पर समलैंगिक (गे) हैं। 2015 में, आयरलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें समान-लिंग विवाह को वैध बनाया गया था। लेकिन इससे पहले, वराडकर ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था कि वह समलैंगिक हैं।

वे इससे पहले डिप्टी पीएम थे। 43 साल के वराडकर अभी भी आयरलैंड के सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक हैं। वे दूसरी बार पीएम बने हैं लेकिन अभी भी वे आयरिश इतिहास के सबसे कम उम्र के पीएम हैं। डबलिन में आयरिश संसद की एक विशेष बैठक में बोलते हुए, वराडकर ने अपने पूर्ववर्ती मार्टिन को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "मैं इस नामांकन को विनम्रता और संकल्प और एक ज्वलंत इच्छा के साथ... हमारे सभी नागरिकों के लिए नई आशा और नए अवसर प्रदान करने के लिए स्वीकार करता हूं।" वह 38 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के ताओसीच बने थे। साथ ही सरकार के पहले खुले तौर पर समलैंगिक व पहले भारतीय मूल के आयरिश नेता थे। वराडकर का जन्म डबलिन में एक आयरिश मां से हुआ था, जो एक नर्स हैं। उनके पिता एक भारतीय आप्रवासी जो खुद पेशे से एक योग्य चिकित्सक हैं।

मुंबई से हैं लियो के पिता

18 जनवरी 1979 को डबलिन के रोटुंडा अस्पताल में जन्मे वराडकर के पिता का नाम अशोक वराडकर है। उनकी मां का नाम मिरियम वराडकर है। उनके पिता बॉम्बे (अब मुंबई), भारत में पैदा हुए थे। वे 1960 के दशक में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। वहीं, डूंगरवन, काउंटी वॉटरफोर्ड में जन्मी उनकी मां, स्लो में एक नर्स के रूप में काम करते हुए अशोक से मिलीं थीं। 1971 की शुरुआत में, उन्होंने यूके में शादी की। 1973 में डबलिन में बसने से पहले परिवार भारत आया था, जहां उनकी दूसरी संतान सोनिया का जन्म हुआ था।