'हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि कोरोना नहीं रहा', क्या हैं WHO की चेतावनी के मायने

कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी जारी की है। WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने गुरुवार को कहा कि 'हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि कोरोना हमारे बीच नहीं' है। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी खुद को बचाने की जरूरत है। WHO प्रमुख की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब फिर से एक बार कोरोना के चलते मौतों में वृद्धि देखी गई है। खुद भारत में कोरोना के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,98,864 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई है।

कोविड मौतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि

कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा, "हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि यह (कोविड-19) अब हमारे बीच मौजूद नहीं है।" उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "कोविड-19 के साथ जीना सीखने का मतलब यह नहीं है कि हम दिखावा करते फिरें कि कोरोना अब मौजूद नहीं है। हमें अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए करते रहना होगा।" दुनिया भर में चार हफ्तों में COVID-19 से संबंधित मौतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

'हर देश महामारी से थक चुके हैं'

मंकीपॉक्स, COVID19 और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर मीडिया को जानकारी देते हुए, WHO प्रमुख ने कहा, "COVID-19 की बात करें तो, पिछले चार हफ्तों में, विश्व स्तर पर मौतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह में, दुनिया भर के 15,000 लोग COVID-19 के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।" उन्होंने कहा कि ये मौतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं क्योंकि अब हमारे पास संक्रमण को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए सभी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर देशों में सभी लोग वायरस और महामारी से थक चुके हैं। घेब्रेयस ने कहा, "लोग थक चुके हैं लेकिन वायरस हमसे नहीं थका है। ओमिक्रॉन प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है, जिसमें BA.5 सब-वेरिएंट पिछले महीने में आए 90 प्रतिशत मामलों में पाया गया।"

"एक हफ्ते में 15,000 मौतों के साथ नहीं जी सकते"

एक वीडियो संदेश में घेब्रेयसस ने कहा, "अभी पिछले एक हफ्ते में, दुनिया भर में 15,000 लोगों ने कोविड-19 से अपनी जान गंवाई है। 15,000 प्रति सप्ताह मौतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। वो भी तब जब हमारे पास संक्रमण को रोकने और जीवन बचाने के लिए सभी उपकरण हैं। हम में से कोई भी असहाय नहीं है। अगर नहीं लगा है तो कृपया टीका लगवाएं, और यदि आपको जरूरत हो तो बूस्टर (खुराक) डोज भी लगवाएं। जब आप (स्वयं) दूरी नहीं बना सकते हैं तो मास्क पहनें और भीड़ से बचने की कोशिश करें, खासकर घर के अंदर भी।" उन्होंने कहा कि वायरस से सीखने के बारे में बहुत कुछ है, इस वायरस के साथ जीने के लिए भी बहुत कुछ है लेकिन हम एक हफ्ते में 15,000 मौतों के साथ नहीं जी सकते हैं। हम बढ़ते हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं रह सकते हैं। हम टीकों और अन्य उपकरणों की असमानी कीमतों के साथ नहीं रह सकते।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, विश्व स्तर पर, 17 अगस्त तक, COVID-19 के 589,680,368 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें 6,436,519 मौतें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मामले अमेरिका में पाए गए हैं। वहां 9 करोड़ से अधिक मामले आए हैं। इसके बाद भारत (करीब 4.4 करोड़) का नंबर आता है।