जब हवा में आपस में टकरा गए दो विमान, जानें फिर क्या हुआ

फ्लाइट से यात्रा करने के दौरान मौसम खराब होने की स्थिति में एयर टर्बुलेंस का सामना करने वाले यात्री को भयावह और एक हद तक डरावनी स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं जब हवा में दो विमान आपस में टकराए तो स्थिति कितनी डरावनी होगी। अमेरिका में डेनवर शहर के समीप दो छोटे विमानों के बीच हवा में ही टक्कर हो गई, जिसमें एक विमान को बहुत क्षति पहुंची है। दूसरे विमान के पायलट को सुरक्षित नीचे उतरने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ा। गनीमत यह रही कि इस घटना कोई भी घायल नहीं हुआ।

अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और दक्षिण मेट्रो दमकल बचाव सेवा के अनुसार, दोनों विमान बुधवार को डेनवर उपनगर में एक छोटे क्षेत्रीय हवाईअड्डे पर उतरने की तैयारी कर रहे थे जब उनकी भिड़ंत हो गई। एरापाहोए काउंटी में शेरिफ के सहायक जॉन बार्टमैन ने कहा, ''विमान में सवार सभी लोग ठीक हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यह अविश्वसनीय था।''

