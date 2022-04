ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद पर सदन में पॉर्न देखने को आरोप

ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद पर सदन की कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन में पॉर्न देखने का आरोप लगा है। इस बाबत पीएम जॉनसन ने कहा कि काम की जगह ऐसी हरकत अस्वीकार्य है।

