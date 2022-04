जैसे हिटलर को हाराया वैसे ही पुतिन को हराएगा अमेरिका! फिर लेकर आया है 'लेंड लीज' एक्ट; समझिए

यूक्रेन को सैन्य उपकरण आसानी से भेजने के इरादे से, US ने "लेंड-लीज" एक्ट को पुनर्जीवित किया है। यह वही एक्ट है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को हराने में मदद की थी।

