कोलंबो ब्लास्ट: हम श्रीलंका में हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं- सुषमा स्वराज

श्रीलंका में रविवार को तीन चर्च और तीन फाइव स्टार होटलों में विस्फोट हुआ। यह बम विस्फोट ऐसे समय हुई जब ईसाई समुदाय ईस्टर मना रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को कहा कि भारत श्रीलंका में लगातार हुए छह विस्फोटों के बाद हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। स्वराज ने ट्वीट किया, 'मैं कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के साथ लगातार सम्पर्क में हूं। हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।'

पुलिस ने बताया कि हमले में तीन गिरजाघरों- कोलंबो के सेंट एंथनी, पश्चिमी तटीय शहर नेगेम्बो के सेंट सेबैस्टियन चर्च और बाटिकालोआ के एक चर्च को निशाना बनाया गया है। तीन अन्य विस्फोट पंच सितारा होटलों-शंगरीला, द सिनामोन ग्रांड और द किंग्सबरी में हुआ।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा है कि कोलंबो में ईस्टर के मौके पर बेगुनाह लोगों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है।

Shocked & saddened by news of church & hotel bombings in SriLanka. Intolerance, bigotry & terrorism sadly know no borders or limits. Profound condolences to the families & my thoughts and prayers for that beautiful & tortured land. https://t.co/eU1gKjuOnp

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, श्रीलंका में चर्च, होटल में धमाके की खबर से दुखी हूं। असहिष्णुता, कट्टरता और आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। मरने वाले लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है और गहरा शोक प्रकट करता हूं।

Saddened and shocked at the disturbing news coming in from Sri Lanka. All forms of violence are unacceptable. Easter is a Festival of Peace. My thoughts and prayers with the grieving families