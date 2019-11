VIDEO: देखें इजराइल ने दुश्मन के रॉकेटों को कैसे हवा में ही मार गिराया

फलस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेटों से दक्षिणी इजराइल में एक घर को नुकसान पहुंचने के बाद शनिवार तड़के इजराइली विमानों ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हमला किया। हालांकि, इजराइल ने अपने 'आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम' के जरिए दुश्मन के सात रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका वीडियो भी शेयर किया है। गाजा में सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फलस्तीनी क्षेत्र में तड़के दर्जनों हमले हुए जिनमें इस क्षेत्र के इस्लामी शासकों हमास और उससे जुड़े संगठनों को निशाना बनाया गया।

इजराइली सेना ने कहा कि वे 'आतंकी ठिकानों' को निशाना बना रहे हैं। गाजा पट्टी क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमलों में तीन लोग घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है। एएफपी के एक संवाददाता ने कहा कि इस क्षेत्र में धमाकों की कई आवाज सुनी गई। हमास के एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने हमला कर रहे इजराइली विमानों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की।इजराइली सेना ने गाजा से ताजा हमलों की पुष्टि की है।

In response to rockets fired at Israel, we struck Hamas terror targets in Gaza including: 🎯 naval force & training compounds 🎯 compound with anti-missile simulator 🎯weapon manufacturing & storage sites 🎯 underground infrastructures Terror targets civilians We target terror. pic.twitter.com/FkLUqWFGfm

ये हवाई हमले गाजा से शुक्रवार देर रात दक्षिणी इजराइल पर कम से कम 10 रॉकेट दागे जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया। इजराइली सेना ने कहा कि देश की 'आयरन डोम प्रक्षेपास्त्र रोधी रक्षा प्रणाली' ने इनमें से आठ रॉकेटों को बीच में ही नष्ट कर दिया था। सेना ने कहा कि एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए और दक्षिणी इजराइल में हवाई हमलों से लोगों को सतर्क करने वाले सायरन की आवाज सुनाई दी।

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE