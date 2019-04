वैज्ञानिकों ने जारी की ब्लैक होल की पहली तस्वीर, जानें दिखता है कैसा

दुनियाभर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए मिस्ट्री बने ब्लैक की पहली तस्वीर आज यानी बुधवार को जारी की गई। यह तस्वीरें भारतीय समयानुसार शाम को 6 बजे जारी की गईं। तस्वीरें जारी करते हुए गोथ यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट की लुसिआनो रेजोला ने कहा कि बेहद साधारण भाषा में कहा जाए तो यह ऐसा गड्ढा है, जिसे भरा नहीं जा सकता है।

गौरतलब है कि खगोल शास्त्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी होना बड़ी घटना है, क्योंकि अब तब इसके आकार-प्रकार के बारे में सिर्फ परिकल्पना ही की गई है। दुनिया के छह जगहों पर वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक होल की असली तस्वीर जारी करेंगे। इसके लिए दुनिया के 6 देशों हवाई, एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिलि और दक्षिणी ध्रुव में Event Horizon Telescope लगाया गया था। इसका निर्माण खासतौर पर ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ही किया गया था।

The first ever image of a black hole.

