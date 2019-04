Sri lanka blast: CCTV वीडियो आया सामने, पीठ पर बैग टांगे दिखा संदिग्ध

श्रीलंका में गिरजाघर पर आत्मघाती बम हमले को अंजाम देने वाले हमलावर का हमले से कुछ सेकंड पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें वह भीड़भाड़ वाले गिरजाघर में प्रवेश करने से पहले एक बच्ची के सिर पर हाथ रखता दिखाई दे रहा है।

श्रीलंका के पश्चिम तट पर स्थित नेगोंबो में सेंट सेबास्टियन कैथोलिक गिरजाघर से सामने आए इस वीडियो में दाढ़ी वाला एक शख्स अपनी पीठ पर बड़ा सा बैग लादे नजर आ रहा है, जो गिरजाघर के बाहर खड़ी बच्ची के सिर पर अपना हाथ रखता दिखता है, क्योंकि वह बच्ची से टकराने ही वाला था। वीडियो में बच्ची एक व्यक्ति के साथ नजर आ रही है।

संदिग्ध इसके बाद शांत भाव से चलते हुए पास के दरवाजे से गिरजाघर में घुसता है, जहां रविवार की प्रार्थना के लिए काफी संख्या में लोग खड़े दिख रहे हैं। जिस वक्त आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ाया, उस वक्त प्रार्थना जारी थी। हमले में 93 लोगों की मौत हो गई।

