VIRAL VIDEO: इस शख्स ने बर्फ से जमी नदी से बुजुर्ग महिला को निकाला

उत्तरी चीन में एक 70 साल की एक बर्फ से जमी नदी में गिर गईं। बर्फ से जमी नदी से उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो गया। महिला ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की।

तभी 54 साल के एक शख्स उन्हें बचाने के लिए आगे आए। दरअसल बर्फ से जमी नदी में बर्फ की एक परत ऊपर जम गई थी जो कभी भी पिघल जाती है और उसमें कोई भी फंस सकता है। बुजुर्ग महिला भी इस नदी में फंस गई और बाहर निकला उनके लिए मुश्किल हो गया।

इसके अलावा बर्फ से जमीं नदी में उनके लिए खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उस युवक ने महिला को बहुत कोशिशों के बाद बाहर निकाल लिया, जबकि कुछ लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। पीपुल डेली चाइना ने इसे ट्विटर पेज पर शेयर किया है।

देखें वायरल वीडियो

Thumbs up: Good samaritans save woman from icy river in N China pic.twitter.com/SQInhfUjIS