VIRAL VIDEO: क्या आपने देखा ये अनोखा इंसानी चेहरे वाला स्पाइडर?

चीन में एक ऐसा स्पाइडर देखा गया है जो इंसानी शक्ल का है। दरअसल इस स्पाइडरमैन के पीछे के हिस्से का भाग हूबहू इंसानी शक्ल से मिलता है। इस स्पाइडर के पीछे के भाग पर दो आंखें और एक मुंह तरह बनावट है जो इसे बिल्कुल इंसानी शक्ल दे रही हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर ये स्पाइडर मैन तेजी से वायरल हो रहा है। चीन में पीपुल डेली चाइना ने ट्विवटर पर इसका वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या स्पाइडरमैन मिल गया है? चीन के हुनान में मकड़ी को इंसान जैसे चेहरे में देखा गया। जो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या आप इसकी प्रजाति को जानते हैं?'

