VIRAL PIC: अफगान महिला की ये तस्वीर हो रही है वायरल, जानें क्या है बात

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अफगान महिला की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर में एक अफगान लड़की बच्चे को गोद में लेकर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दे रही है।

रिपोर्ट्स की मानें तो 25 साल की यह महिला जहां ताब हैं और अपने बच्चे को पालने के साथ-साथ यूनिवर्सिटी का पेपर दे रही हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार यह घटना अफगानिस्तान के डेकुंडी प्रांत की है। ताब नल्ली शहर में Nasirkhosraw हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सोशल साइंस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रही थीं।

दऱअसल महिला का बच्चा दो महीने का है। रिपोर्ट्स की मानें तो बच्चा बीचबीच में रो रहा था और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने यह तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।

Inspiring photo from social media: this mother is taking university entrance exam while taking care of her child, in Daikundi. Afghan women are unstoppable. pic.twitter.com/lus0eeuH48