सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसने लगा है नेपाल

अमरेन्द्र कुमार फारबिसगंज, निज संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल में शुरू हुई हिंसा

अमरेन्द्र कुमार फारबिसगंज, निज संवाददाता।

भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल में शुरू हुई हिंसा अब विकराल रूप ले चुकी है। सीमापार सुनसरी जिले के देवानगंज से भड़की हिंसा देखते ही देखते कई जिलों और शहरों तक फैल गई है। पिछले चार दिनों से जारी हिंसक घटनाओं ने नेपाल की कानून-व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आधा दर्जन से अधिक शहरों में अनिश्चितकालीन कफ्र्यू लागू करना पड़ा है, जबकि पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के साथ नेपाली सेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया है। देश के संवेदनशील इलाकों में सेना फ्लैग मार्च कर रही है। सड़कों पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के साथ-साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए हवाई निगरानी की जा रही है। यानी नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था अब जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है।

हिंसा की स्थिति हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गोली लगने सहित विभिन्न घटनाओं में घायल हुए हैं। घायलों में आम नागरिक, प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। कई स्थानों पर हालात बेकाबू होने पर पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उग्र भीड़ ने सरकारी कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया। कई स्थानों पर आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं से दहशत का माहौल बना हुआ है।

संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू सुनसरी से शुरू हुआ तनाव अब कोशी प्रदेश और मधेश प्रदेश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। इनरवा, जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार और लहान समेत कई शहरों में प्रशासन ने कफ्र्यू लागू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लोगों से बिना आवश्यक कारण घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। कई क्षेत्रों में भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है तथा लगातार माइकिंग कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

सुरक्षा बलों की तैयारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाली सेना ने कई संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च तेज कर दिया है। पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। प्रमुख शहरों और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी नई हिंसक घटना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त कर रही हैं तथा उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी अभियान भी चला रही हैं।

आम जनजीवन पर प्रभाव लगातार फैलती हिंसा का असर अब आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई शहरों में बाजार पूरी तरह बंद हैं। सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं और दैनिक मजदूरी कर परिवार चलाने वाले लोगों की आजीविका पर भी संकट गहराने लगा है।

सुरक्षा परिषद की आपात बैठक उधर, बालेन सरकार ने हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी सुरक्षा निकायों को आपसी समन्वय के साथ हर हाल में शांति एवं कानून-व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में नागरिकों से संयम बरतने, अफवाहों से दूर रहने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने का भरोसा भी दिलाया गया।

आगे की चुनौतियां जानकारों का मानना है कि लगातार चार दिनों से जारी इस हिंसा ने नेपाल के सामाजिक सौहार्द, आर्थिक गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा पर गहरा असर डाला है। यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इसका असर सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार और दोनों देशों के बीच सामान्य आवाजाही पर भी पड़ सकता है।

सीमा पर चौकसी इधर, नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर भी चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। खासकर अररिया जिले से सटी सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है तथा आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। डीएम विनोद दुहन और एसपी जितेंद्र कुमार स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं, ताकि सीमा पार की स्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर न पड़े।