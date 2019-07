भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर लंदन हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में मंगलवार को संकट में फंसे भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले पर सुनवाई शुरू हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विजय माल्या के मामले पर अभी सुनवाई जारी है। इस दौरान विजय माल्या हाई कोर्ट के बाहर लंदन में देखा गया। माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद द्वारा उनके प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है। उच्च न्यायालय ने इस पर बचाव पक्ष की ओर से दलीलों की सुनना शुरू किया।

माल्या को कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले का सामना करने के लिए भारत को सौंपा जाना है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख 63 वर्षीय माल्या ने कहा कि जब उन्होंने रॉयल्स कोर्ट आफ जस्टिस में प्रवेश किया तो वह काफी सकारात्मक महसूस कर रहे थे।

अदालत में न्यायमूर्ति जॉर्ज लेगाट तथा एंड्रूय पॉपलवेल ने माल्या की वकील क्लेयर मॉन्टगोमेरी की दलीलें सुननी शुरू कीं। पहले ही दस्तावेज के जरिये अपील करने की छूट के मामले में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में हार चुके हैं। अब इसी सप्ताह उनके नये आवेदन पर मौखिक सुनवाई होगी।

Vijay Mallya outside the London High Court where hearing on his plea against extradition is underway. pic.twitter.com/fNbPgTEx9L