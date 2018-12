विजय माल्या के प्रत्यर्पण केस पर फैसला जल्द, सीबीआई और ED टीम लंदन रवाना

संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) सोमवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में फिर से पेश होंगे। माल्या के प्रत्यर्पण के मुकदमे पर फैसला जल्द आ सकता है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी की ज्वाइंट टीम ब्रिटेन के लिए रवाना हो गई है। इस मामले को पहले सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना देख रहे थे।

A joint team of CBI and ED led by CBI Joint Director A Sai Manohar has left for UK for court proceedings there on India’s request seeking extradition of Vijay Mallya. Court is expected to pronounce its judgment on Monday. Earlier Rakesh Asthana was leading this case. pic.twitter.com/3lh0EafiSN