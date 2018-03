Video viral: 15 मंजिला यह इमारत ऐसे ढ़ह गई सिर्फ 10 सेकेंड में

क्या आपने किसी बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। अगर नहीं तो चीन की इस 15 मंजिला इमारत का वीडियो देख सकते हैं। इन दिनों चीन की इस 15 मंजिला इमारत का गिरते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।

दऱअसल पीपुल डेली चीन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 10 सैकंड में पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढ़ह जाती है। यह कंट्रोल डिमोलिशन था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार लोकल पुलिस ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था। यही नहीं पुलिस ने इस बिल्डिंग और इसके आस-पास के लोगों को भी बाहर निकाल दिया था।



Watch as Chinese workers in the city of Chengdu demolish a high-rise building in the blink of an eye pic.twitter.com/4n8Tbsbile