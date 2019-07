VIDEO: एपल कंपनी को सेब समझ बैठी पाकिस्तानी एंकर, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चल रही एक लाइव चर्चा के दौरान एक एंकर से ऐसी चूक हो गई कि सोशल मीडिया पर उनका माखौल बन गया। कार्यक्रम के दौरान दिग्गज टेक कंपनी एपल का नाम लिया गया और एंकर ने इसे फल समझ लिया। बाद में इसका क्लिप सोशल मीडिया पर डालकर एंकर का जमकर मजाक उड़ाया गया।

यह एक बिजनस से जुड़ा कार्यक्रम था। इस दौरान विशेषज्ञ एंकर को बताते हैं कि अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी एपल के कारोबार की बात करें तो वह पाकिस्तान के पूरे बजट से कहीं ज्यादा है और इसी बीच एंकर उन्हें टोकते हुए कहती हैं, हां, मैंने भी सुना है कि सेब की कई किस्में होती हैं और अच्छा कारोबार कर रही हैं।

