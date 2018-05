Video: ये है पैरिस का 'स्पाइडरमैन', चौथी मंजिल पर लटके बच्चे को बचाया

पेरिस में माली के एक प्रवासी युवक ने एक इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी से लटक रहे एक बच्चे को बचाकर खूब वाहवाही लूटी है। इस बच्चे को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। यहां तक कि लोग इन्हें स्पाइडरमैन तक बोल रहे हैं। यही नहीं मामौदु गासामा नाम के इस व्यक्ति को खुद राष्ट्रपति ने धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है।

