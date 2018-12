Alexa से मैथ्स का सवाल हल कर रहा था 6 साल का बच्चा, मां देखकर हुई हैरान, देखें वीडियो

मार्केट में एक से एक एडवांस डिजिटल डिवाइस आने के साथ-साथ बच्चे भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। कई बार तो उनकी जो बातें बड़ो-बड़ो को मालूम नहीं होती, वह बच्चों को मालूम होती है। लेकिन बहुत से बच्चे इनका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें देखा गया है कि अमेरिका के न्यू जर्सी का रहने वाला एक छह साल का बच्चा अमेजन के डिजिटल असिस्टेंट अलेक्स (Alexa) की मदद से मैथ्स के प्रश्न हल कर रहा है। उसे ऐसा वक्त उसकी मां देख लेती है।

ट्विटर पर ये वीडियो Yerelyn Cueva नाम की महिला ने पोस्ट किया है। इस वीडियो को 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

Yerelyn Cueva द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनका छह साल का बेटा जेरियल अपना होमवर्क कर रहा होता है, तभी वह अचानक एलेक्सा से पूछता है कि “What’s five minus three?” (पांच में से तीन घटाओ तो क्या आएगा)

Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W