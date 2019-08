VIDEO: पाक राजनयिक मलीहा लोधी की 'बेइज्जती', UN जैसे मंच पर सबके सामने बताया 'चोर'

पाकिस्तान की महिला राजनयिक मलीहा लोधी की ‘बेइज्जती' का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक पाकिस्तानी नागरिक उन्हें सबके सामने ‘चोर' कह रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही थीं। तभी वहां मौजूद लोगों के बीच से उठकर एक पाकिस्तानी नागरिक उनसे अंग्रेजी में सवाल करने लगा। उसने कश्मीर पर उनकी नाकामियों का हिसाब मांग लिया।

भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद पाकिस्तान के लिए यह अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कही जा सकती है। वायरल वीडियो में वहां मौजूद शख्स यह भी कहता सुनाई पड़ रहा है कि आपको पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है।

Pakistan’s permanent representative to the United Nations Maleeha Lodhi countered with: "What are you doing for us...in the last 20 years what have you done?" pic.twitter.com/kq1PhkfZgX