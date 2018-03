लोग धड़ाधड़ा डिलीट कर रहे अपना facebook अकाउंट, डेटा लीक का भय

डेटा लीक की खबरें सामने आने के बाद लोग धड़ाधड़ अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। लोगों को अभी उनकी निजी सूचनाएं लीक होने का डर सता रहा है।



फेसबुक की प्रतिरोधी वेबसाइट ने अमेरिका में #DeleteFacebook नाम से सोशल मीडिया कैम्पेन चलाया जो पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। खबरों के मुताबिक इस कैम्पेन के बाद यहां तकरीबन 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया।

दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग वेबसाइट लोगों को मोह भंग होता नजर आ रहा है। लोग अब अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। कैंब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को फेसबुक द्वारा यूजर्स का डेटा यूज करने की छूट दी गई। जिसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में किया गया।

यह भी पढ़ें- डेटा लीक: फेसबुक ने अखबारों में छपवाया माफीनामा, जानें क्या लिखा

हालांकि फेसबुक की ओर से लोगों को अश्वासन दिया गया है कि उनका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा के लिए प्रभावी बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि अब बहुत हो चुका। पूरी दुनिया में भर में लोगों ने फेसबुक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

Finally deleted my @facebook account. If you're angry about what facebook has done with our data then just #deletefacebook We all moved on from MySpace we can move on from facebook too. Remember we aren't the customers we are the product #CambridgeAnalytica