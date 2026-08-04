होर्मुज पर ईरान से आज समझौता संभव: अमेरिकी वित्त मंत्री

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बुधवार तक समझौता होने की संभावना है। इससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आएगी। पाकिस्तान ने ईरान के विदेश मंत्री को बातचीत के लिए बुलाया है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बुधवार तक समझौता होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आएगी। बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बुधवार तक होर्मुज को खोलने और इस संघर्ष को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने के लिए समझौता होने की संभावना है。

पाकिस्तान ने ईरानी विदेश मंत्री अराघची को बातचीत के लिए बुलाया जब उनसे पूछा गया कि क्या इस समझौते के बाद ईरान से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल सकेगा, तो बेसेंट ने कहा कि वहां सभी को स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति होगी। बेसेंट का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोमवार के उस बयान से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर बड़े सैन्य हमले की धमकी वापस लेने के बाद होर्मुज कुछ ही घंटों में फिर से खुल सकता है। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया।

ऊर्जा बाजार पर सकारात्मक असर बेसेंट ने कहा कि यदि होर्मुज को लेकर समझौता होता है, तो इसका ऊर्जा बाजार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस समय सैकड़ों जहाज जलडमरूमध्य से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहां हालात थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब भी काफी जहाज बाहर निकल रहे हैं।

पाकिस्तान ने ईरानी विदेश मंत्री अराघची को बातचीत के लिए बुलाया ---------------

पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची को जल्द से जल्द इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया। इस पहल से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि, इस निमंत्रण पर ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया।